اونلاين | رابط beIN Sports مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول بث حي تابع مباراة ميسي وصلاح لايف yALLa

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط beIN Sports مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول بث حي تابع مباراة ميسي وصلاح لايف yALLa والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الآن بث مباشر ليفربول وبرشلونة، مباراة نارية بمعنى الكلمة، في عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ونتابع معكم رابط مباراة ليفربول وبرشلونة اون لاين بدون تقطيع، ونستمر برصد التحديثات من أجل متابعة عاملة لطرق العرض المباشر، يلا شوت ليفربول وبرشلونة، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، مباراة الحسم الليلة على ملعب الأنفيلد.

ليفربول ضد برشلونةليفربول ضد برشلونة

مباراة الحسم اليوم ليفربول وبرشلونة، تنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1، تنطلق المباراة على ملعب أنفيلد الحكم كونيت شاكير والتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي من الملعب، ونتابع المزيد من التقارير.

Advertisements

انتهت مباراة الذهاب بنتيجة ثقيلة على ليفربول في يوم 1 مايو 2019 على ملعب كامب نو، حيث فازت برشلونة 3-0 سجل الأهداف اللاعب سواريز، واللاعب ميسي هدفين، وأصبح ليفربول مطالب بتحقيق الفوز بنتيجة 4-0 للتأهل للنهائي، مما يعني أنها مباراة صعبة بكل المقاييس ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بتسجيل الأهداف فقط.

تابع لايف ليفربول وبرشلونة

بدأت لقاءات ليفربول وبرشلونة منذ عام 1976، حيث لعب الفريقين في 11 مباراة، فاز الليفر في أربعة مباريات، وفازت برشلونة في ثلاث مباريات على الليفر، وتعادل الفريقان في أربعة مباريات، ونتابع معكم مباراة الحسم اليوم، ومن يتأهل للنهائي العالمي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تاريخ نادي ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال ناصع بالبياض، حيث فاز الليفر في خمس بطولات دوري أبطال، آخرها في عام 2005، وحصل على وصافة دوري أبطال أوروبا في ثلاث بطولات، ونادي برشلونة فاز بنفس عدد البطولات وهي خمس بطولات ووصافة ثلاثة بطولات، وصاحب أكبر عدد بفوز بطولات دوري الأبطال هو نادي ريال مدريد 13 بطولة.

رابط عرض ليفربول وبرشلونة