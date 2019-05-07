انت الان تتابع تفاصيل خبر معسكر أوروبي يُجهّز عُمان لتصفيات مونديال قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 09:51 مساءً - يعسكر المنتخب العُماني لكرة القدم بإحدى الدول الأوروبية، في يوليو المقبل، في إطار استعداده للاستحقاقات الكروية القارية المقبلة.

ووافق اتحاد الكرة العُماني على إقامة المعسكر الخارجي في القارة العجوز تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الهولندي إروين كومان، ومساعداه الوطنيان مهنا سعيد ووليد السعدي.

ويتطلع منتخب عُمان، بطل النسخة الأخيرة من كأس الخليج العربي (خليجي 23)، لخوض عدد من المباريات التحضيرية الدولية الودية؛ للوقوف على الشكل العام بعد التغييرات التي أدخلها المدرب الجديد، باستدعاء أسماء واعدة واستبعاد أخرى.

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وبحسب تقارير صحفية عُمانية، يحاول الاتحاد العُماني للعبة الاتفاق مع اتحادات كوريا الجنوبية وأوزبكستان وصربيا لخوض مباريات ودية مع منتخباتها، لكنه لم يتلقَّ أي موافقة نهائية حتى الآن.

ويُمني المنتخب الخليجي النفس بالوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة في إطار استعداده لخوض التصفيات القارية المزدوجة، المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، وهي المهمة الرسمية الأولى للمدرب الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب عُمان قدّم مستويات كبيرة في كأس الأمم الآسيوية 2016، لكنه ودّع البطولة على يد إيران في الدور ثمن النهائي، ليقدم الهولندي بيم فيربيك استقالته، حيث رشح مواطنه كومان لتولي مهمة الإشراف الفني على "الأحمر" العُماني.