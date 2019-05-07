مجهول يفتح النار على شقيق لاعب كرة قدم شهير ويرديه قتيلا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

لقي شقيق جوناثان اجوديلو لاعب نادي كوكوتا ديبورتيفو الكولومبي مصرعه اليوم الثلاثاء.

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وتلقى خورخي إيفان اجوديلو عدة طلقات نارية في هجوم مسلح وقع في ميديلين الكولومبية، وفقا لوسائل الإعلام الكولومبية.

ووفقا لصحيفة “ال تيمبو” فإن خورخي إيفان اجوديلو 17 عاما كان يلعب كرة القدم في ملعب بمدين ميديلين قبل أن يتعرض للهجوم من رجل مجهول أطلق عليه النار أربع مرات.

ووصل شقيق جوناثان اجوديلو إلى المستشفى وهو على قيد الحياة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بإصابته.