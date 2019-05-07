السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
تنطلق غداً النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد لدرجة البراعم بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، وتستمر منافساتها على مدى خمسة أيام في صالة نادي الصفا بصفوى .
ويشارك في البطولة سبعة أندية تم توزيعهم على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية (النور – الهدى – الترجي – الهداية)، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية (مضر – المحيط – الصفا).
ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب الهدى مع الترجي عند الساعة 9:00 مساءً، ويتبعها عند الساعة 10:15 مساءً مباراة النور مع الهداية، وستختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء المحيط مع الصفا عند الساعة 11:30 مساءً.
وتلعب مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، وستتأهل الأندية الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والناديان الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي سيتواجهان في المباراة النهائي للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة اتحاد اليد للبراعم في نادي الصفا بمشاركة 7 أندية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.