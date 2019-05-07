انطلاق بطولة اتحاد اليد للبراعم في نادي الصفا بمشاركة 7 أندية غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق غداً النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد لدرجة البراعم بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، وتستمر منافساتها على مدى خمسة أيام في صالة نادي الصفا بصفوى .

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ويشارك في البطولة سبعة أندية تم توزيعهم على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية (النور – الهدى – الترجي – الهداية)، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية (مضر – المحيط – الصفا).

ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب الهدى مع الترجي عند الساعة 9:00 مساءً، ويتبعها عند الساعة 10:15 مساءً مباراة النور مع الهداية، وستختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء المحيط مع الصفا عند الساعة 11:30 مساءً.

وتلعب مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، وستتأهل الأندية الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والناديان الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي سيتواجهان في المباراة النهائي للبطولة.