أضاف اللاعب الشاب ذو الـ23 عامًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ناديا سموحة والمصري كبيران فالأول يرأسه المهندس محمد فرج عامر ويدربه حسام حسن الذى يعد بالنسبة له مثله الأعلي، بينما نادي المصري فيمتلك جماهير عريضة وتاريخ كبير وشرف لأي لاعب أن يلعب لأى من الناديين.

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"الهجام" ينصر حسام حسن فى صراع ضمه من الرجاء

أوضح اللاعب انه تلقى عروض من أندية عديدة لكنه الأن لاعب فى الرجاء المطروحي وأحد أبناء النادي التفاوض سيكون من خلال ناديه الذى يمتلك حرية القرار فى مصيره خاصة وأننى أعترف بأنه صاحب الفضل فيما وصلت اليه.