"الهجام" ينصر حسام حسن فى صراع ضمه من الرجاء...

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جدة - عمرو شويل "الهجام" ينصر حسام حسن فى صراع ضمه من الرجاءأكد محمود عبد العاطى الشهير بـ"الهجام"، لاعب نادي الرجاء، أن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة السكندري هو مثله الأعلي فى الملاعب.
أضاف اللاعب الشاب ذو الـ23 عامًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ناديا سموحة والمصري كبيران فالأول يرأسه المهندس محمد فرج عامر ويدربه حسام حسن الذى يعد بالنسبة له مثله الأعلي، بينما نادي المصري فيمتلك جماهير عريضة وتاريخ كبير وشرف لأي لاعب أن يلعب لأى من الناديين.
"الهجام" ينصر حسام حسن فى صراع ضمه من الرجاءأوضح اللاعب انه تلقى عروض من أندية عديدة لكنه الأن لاعب فى الرجاء المطروحي وأحد أبناء النادي التفاوض سيكون من خلال ناديه الذى يمتلك حرية القرار فى مصيره خاصة وأننى أعترف بأنه صاحب الفضل فيما وصلت اليه.
وكثف التوأم حسام وابراهيم اتصالاتهم باللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذى انضم مطلع الموسم الماضى من نادى طلائع الجيش.
وكان عبد العاطى "الهجام" هدافا لمجموعة بحرى فى الموسم قبل الماضى مع نادى غزل المحلة برصيد 15 هدفا.
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