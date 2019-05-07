شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للأهلى : معسكر اوربى اه عربى لا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي فكرة إقامة معسكر خارجي بأحدى الدول العربية خلال فترة توقف الدوري لأنشغال المنتخب الأول بالمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق 21 يونيو المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للفريق ومسئولو النادي أن المعسكر الخارجي سيُقام في أوربا ولن يُقام في أي دولة عربية مهما كان العرض مُغر، حيث تلقي النادي عروضاً لإقامة معسكر بدولة أوربية.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم ، الثلاثاء، الأستعداد لمباراة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالدوري الممتاز.