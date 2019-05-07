عبد الحفيظ يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع رينارد...

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جدة - عمرو شويل عبد الحفيظ يكشف حقيقة تعاقد الاهلي مع رينارد نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، دخول إدارة ناديه فى مفاوضات مع الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربي. نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، دخول إدارة ناديه فى مفاوضات مع الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربي. وأكد عبد الحفيظ أن إدارة الأهلي لم تتعاقد نهائيًا مع المدرب الفرنسي وأن مثل هذه الأخبار هدفها إشاعة الفوضى وهدم استقرار الفريق خلال الفترة الحالية. وقال عبد الحفيظ أن تناول مثل هذه الأخبار له أهداف تسويقية وعاطفية لمدرب المغرب في الكان. Advertisements وأبدى عبد الحفيظ احترامه الكامل للمدرب رينارد بكل ما يحمله تاريخه مع الاعتراف بدخول النادي الأهلي فى مفاوضات معه خلال السنوات الثلاق الماضية.

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