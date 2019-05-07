شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى.. محمد شوقى يحرز ثانى أهداف الفراعنة فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر هدف محمد شوقي لاعب الاهلي السابق مع المنتخب الوطني في مرمي المنتخب البرازيلي بكأس العالم للقارات 2009 بجنوب أفريقيا ، في المباراة التي انتهت لصالح البرازيل بأربع أهداف مقابل ثلاثة للفراعنة ، من أجمل الأهداف التي احرزها لاعب الوسط الدولي حيث جاء من جملة تكتيكية مميزة .

وشهدت هذه المباراة لقطة مثيرة للجدل بعد ما قام حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء للبرازيل في الدقيقة الاخيرة بعد ما اتخذ قرار بعدم وجود ركلة جزاء ولكن تدخل الحكم الثاني ادي الي رجوع الحكم في قراره .