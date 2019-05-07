شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس الاعتماد على عبد السلام أمام دجلة لتعويض النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمد عبد السلام في قيادة الجبهة اليمنى بالفريق، فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك عن مواجهة وادى دجلة بسبب الإيقاف، كما يخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلى مكثف بعد تعرضه للإصابة فى عضلة السمانة، ويخشى جروس التسرع والاستعانة بحازم لذا يفكر في الاعتماد على عبد السلام في الجبهة اليمنى أمام الفريق الدجلاوى.

ويسعى الأبيض خلال مواجهة دجلة لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع إلى المركز الثالث بجدول البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 27 مباراة فقط مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز و29 مباراة للأحمر.