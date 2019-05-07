شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عرضًا لإقامة معسكر فى دول عربية ويتجه لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة إقامة معسكر خارجى بإحدى الدول العربية خلال فترة توقف الدورى لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق 21 يونيو المقبل. وأعلن الجهاز الفنى للفريق ومسئولو النادى أن المعسكر الخارجى سيُقام فى أوروبا ولن يُقام فى أى دولة عربية مهما كان العرض مُغرٍ حيث تلقى النادى عروضًا لإقامة معسكر بدولة أوروبية. ويبدأ الأهلى مساء اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالدورى الممتاز.

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