اخبار الرياضه

الإسماعيلي يستفسر من شيلونجو عن مفاوضات حسام حسن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستفسر من شيلونجو عن مفاوضات حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو النادى الإسماعيلى جلسة مع بينسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من سموحة بعد انتشار أخبار عن مفاوضات المدير الفنى للفريق السكندرى حسام حسن مع اللاعب للعودة بداية الموسم المقبل وهو ما نفاه اللاعب وأكد رغبته فى البقاء بالقلعة الصفراء.

وانتقل شيلونجو إلى الاسماعيلى يناير الماضى معارًا من سموحة مع وضع بند البيع النهائى بشرط دفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ويرغب مجلس الإسماعيلى فى الإبقاء على المهاجم الناميبى بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى بملعب العباسية الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 بالدورى الممتاز

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يستفسر من شيلونجو عن مفاوضات حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا