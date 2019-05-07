شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستفسر من شيلونجو عن مفاوضات حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو النادى الإسماعيلى جلسة مع بينسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من سموحة بعد انتشار أخبار عن مفاوضات المدير الفنى للفريق السكندرى حسام حسن مع اللاعب للعودة بداية الموسم المقبل وهو ما نفاه اللاعب وأكد رغبته فى البقاء بالقلعة الصفراء.

وانتقل شيلونجو إلى الاسماعيلى يناير الماضى معارًا من سموحة مع وضع بند البيع النهائى بشرط دفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ويرغب مجلس الإسماعيلى فى الإبقاء على المهاجم الناميبى بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى بملعب العباسية الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 بالدورى الممتاز