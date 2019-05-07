HD1 Goal: مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر yalla shoot تابع لايف يلا شوت جوال ماتش ليفربول...

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ليفربول وبرشلونة مباشر يوتيوب، سيتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، شاهدوا مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر kora star.

تشكيلة ليفربول الرسمية: اليسون – روبرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد – فابينيو – ميلنر – هيندرسون – ماني – شاكيري – أوريجي.

تشكيلة برشلونة الأساسية هي: حراسة المرمى: تير شتيجن، الدفاع: البا – لينجليت – بيكيه روبيرتو، الوسط: فيدال – راكتيتش – بوسكيتس، وفي الهجوم: كوتينيو – ميسي – سواريز.

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دقائق قليلة وتبدأ مباراة ليفربول وبرشلونة مباشر على المستطيل الأخضر في مواجهة صعبة على الفريقين من أجل حلم بلوغ نهائي التشامبيونزليج.