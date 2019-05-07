كتب محمد بشاري يقدم " الموجز" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة، اليوم الثلاثاء، في لقاء العودة للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على قنوات beIN SPORTS. Advertisements ويغيب عن لقاء اليوم مهاجما ليفربول؛ المصري محمد صلاح والبرازيلي فرمينيو، بداعي الإصابة، وكان برشلونة حقق فوزاً عريضاً بـ3 أهداف نظيفة في مباراة الذهاب، وهو ما صعّب الأمر على كتيبة الألماني يورجن كلوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.