انت الان تتابع تفاصيل خبر أفضل مدافع شاب في العالم يرفض مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 08:50 مساءً - رفض مدافع نادي أياكس أمستردام ومنتخب هولندا لكرة القدم، ماتياس دي ليخت، الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المدافع، الذي يُنظر إليه على أنه يملك جميع المقومات لكي يكون الأفضل في مركزه لسنوات طويلة، رفض عرضاً كبيراً للالتحاق بصفوف "الشياطين الحُمر"، بداية من هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن "دي ليخت" رفض حمل قميص اليونايتد، رغم أن النادي الإنجليزي العريق حدد 70 مليون يورو مبلغاً لانتقاله إلى ملعب "أولد ترافورد".

وأشارت إلى أن إدارة النادي الإنجليزي كان يُبدي حماسة كبيرة للتوقيع مع دي ليخت، خاصة أن المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير طلبه بالاسم لترميم خط الدفاع المتهالك.

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ولفتت إلى أن المدافع الهولندي، الذي يحمل شارة قيادة أياكس أمستردام رغم أنه لم يكمل عامه الـ20 بعد، رفض فكرة الانتقال إلى اليونايتد بشكل قاطع، بعد فشل الفريق العريق في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وتأكد رسمياً أن فريق سولسكاير لن يحتل في الدوري الإنجليزي الممتاز أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبطولة القارية الأشهر في العالم، بعد ضمان الثلاثي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي التأهل لـ"ذات الأذنين"، فيما انحصر الصراع على البطاقة الرابعة بين الفريقين اللندنيين؛ توتنهام وآرسنال.

ويحظى دي ليخت باهتمام كبير من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، علماً أن الأول نجح في انتداب زميله في أياكس فرينكي دي يونغ بـ86 مليون يورو باحتساب المتغيرات والحوافز المالية.

تجدر الإشارة إلى أن دي ليخت ودي يونغ قادا أياكس لبلوغ نصف نهائي "أمجد الكؤوس الأوروبية" على حساب ريال مدريد ويوفنتوس توالياً، كما بات الفريق الهولندي على بُعد 90 دقيقة للتأهل للنهائي القاري، المقررة إقامته في ملعب أتلتيكو مدريد.