لجنة المسابقات باتحاد اليد تصدر ثمانية قرارات انضباطية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد، ثمانية قرارات انضباطية بناءً على ما جاء في تقارير حكام مباريات بطولة النخبة والجولة الأخيرة من الدور النهائي للدوري الممتاز، استنادًا على لائحة المسابقات والبطولات والعقوبات بالاتحاد.

وأوقفت اللجنة، لاعبي نادي الوحدة مجتبى رضي آل سالم، ونادي مضر منير علوي أبو الرحى، 8 مباريات رسمية، وأوقفت مدرب نادي النور فاضل آل سعيد مباراتين رسميتين، كذلك إداري نادي النور محمد عليوات مباراتين رسميتين، ولاعب نادي الترجي علي حسين المسلم مباراتين رسميتين.

وأوقفت اللجنة كل من لاعب نادي التهامي يوسف حامد فلاتة، ولاعب نادي الترجي أيمن خالد البندري، ولاعب نادي الترجي أيمن السعد الشهلة تونسي الجنسية 8 مباريات رسمية.