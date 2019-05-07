شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يؤمن على شيلونجو من غدر حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مسؤلو النادي الاسماعيلي جلسة مع الناميبي بينسون شيلونجومهاجم الفريق المعار من سموحة بعد انتشار اخبار عن مفاوضات المدير الفني للفريق السكندري حسام حسن مع اللاعب للعودة بداية الموسم المقبل وهو ما نفاه اللاعب وأكد رغبته في البقاء بالقلعة الصفراء.

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وإنتقل شيلونجو الى الاسماعيلي يناير الماضي معارا من سموحة مع وضع بند البيع النهائي بشرط دفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه ،ويرغب مجلس الاسماعيلي في الإبقاء على المهاجم الناميبي بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية .

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الانتاج الحربي بملعب العباسية الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الأسبوع 32 بالدوري الممتاز