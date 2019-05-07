شكرا لقرائتكم اهالى المغرب.. ترسم جرافيتى لازارو و احداد فى مدينة الدشيرة المغربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اهالى المغرب برسم جرافيتي لأزارو لاعب الأهلى و احداد لاعب الزمالك في مدينة الدشيرة المغربية قبل امم افريقيا التى ستقام فى مصر . ويلعب ازارو مع الاهلى منذا ثلاث مواسم ويعتبر مهاجم القلعة الحمراء الأول ، بينما انضم احداد الموسم قبل الماضى ولم يشارك كثيرا مع القلعة البيضاء.

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