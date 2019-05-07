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شكرا لقرائتكم الآسيوي يعاقب الفنزويلي ريفاس بسبب إشارة لا أخلاقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، الفنزويلي خافيير ريفاس، لاعب الريان القطري، مباراة واحدة بسبب سوء سلوكه.
ووجه ريفاس "30 عاما" إشارة لا أخلاقية ومشينة ضد جماهير نادي الوحدة الإماراتي، في الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال آسيا، خلال اللقاء الذي كسبه الوحدة برباعية مقابل ثلاثة أهداف للريان.
وفرض الآسيوي غرامة مالية تبلغ 5 آلاف دولار ضد ريفاس، مع تهديده بتشديد العقوبة في حالة تكرار التصرف المشين.
ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا "9 نقاط"، ويأتي ثانيا اتحاد جدة بـ "7 نقاط"، ويتواجد كل من لوكوموتيف الأوزبكي والريان في المركزين الثالث والرابع.
ويستضيف الوحدة، يوم الثلاثاء، لوكوموتيف الأوزبكي، بينما يلعب اتحاد جدة ضد الريان القطري.
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