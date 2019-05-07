شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإيطالي تنهي موسم باكيتا مع ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يغيب البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب ميلان، عن مباريات فريقه حتى نهاية الموسم وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقافه لمدة ثلاث مباريات، عقب طرده في مباراة فريقه أمام بولونيا، يوم الاثنين، في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري.

وكان باكيتا تعرض للطرد خلال مباراة ميلان أمام بولونيا، والتي فاز بها فريقه 2 - 1 ، وذلك عقب اشتباكه مع أحد لاعبي الفريق المنافس وضربه لذراع الحكم الذي كان يحاول تهدئته.

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ويسعى ميلان لحجز مقعد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وتم إيقاف ميشيل ديكس، مدافع بولونيا، مباراتين عقب حصوله على البطاقة الحمراء لإهانته الحكم عقب نهاية المباراة، فيما حصل زميله نيكولا سانسوني على انذارين خلال المباراة وتم طرده وسيغيب مباراة، وبسبب الهجوم على الحكم تلقى أرتور إيونيتا، لاعب كالياري، وغوردان فيريتوت لاعب فيورنتينا عقوبة الإيقاف مباراتين.

وسيفتقد يوفنتوس لخدمات جناحه الدولي فيدريكو برناردسكي، في مباراته القادمة أمام روما، وذلك بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وتقام المرحلة السادسة والثلاثين للدوري الإيطالي يوم السبت المقبل، على أن تختتم يوم الاثنين.