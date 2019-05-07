شكرا لقرائتكم السلطات التونسية ترفض إقامة المباريات ليلاً في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت السلطات الأمنية التونسية، يوم الثلاثاء، طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم إقامة مباريات الدوري والكأس في المساء طوال شهر رمضان.

وذكر الاتحاد في بيان له، أن طلبه شمل الملاعب التي تتوفر بها الأضواء الكاشفة لإقامة المباريات ليلًا طوال شهر رمضان، لكن السلطات الأمنية رفضت ذلك.

Advertisements

وكانت بعض الجماهير احتجت على استمرار إقامة المباريات في نهار رمضان، لاسيما المباريات التي تقام في مسابقة الكأس التي تجري هذا الأسبوع.

وترفض وزارة الداخلية التونسية إقامة مباريات كرة القدم ليلًا لأسباب أمنية، فيما عدا مباريات المنتخب التونسي، وبعض مباريات الأندية في البطولات الأفريقية، كما يفرض الأمن قيودا على عدد الجماهير التي يسمح لها بدخول الملاعب على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وقال الاتحاد في بيان له إنه مستعد لإقامة ما تبقى من مباريات هذا الموسم ليلا دون قيد أو شرط و لكن تبقى الموافقة النهائية للسلطات الأمنية والإدارية.