شكرا لقرائتكم آشلي يونغ مُحبط من تواضع طموح مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال آشلي يونغ قائد مانشستر يونايتد إن ناديه يجب أن يتطلع إلى إحراز الألقاب وليس مجرد إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأخفق يونايتد في محاولته لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالتعادل 1-1 مع هدرسفيلد تاون، الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، يوم الأحد الماضي ولن يكون بوسع بطل إنجلترا 20 مرة تحقيق أفضل من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

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وقال يونغ لموقع النادي على الإنترنت: لقد قلت على مدار سنوات إن نادينا يجب أن يتحدث عن إحراز الألقاب وحصد البطولات، فعلنا ذلك على مدار السنوات وبالنسبة لناد بحجم نادينا فإن الحديث عن إنهاء الموسم في المربع الذهبي هو شيء محبط في حد ذاته.

وبدا أن أولي سولشاير سيقود يونايتد إلى المربع الذهبي بعد تعيينه بشكل مؤقت في ديسمبر لكن الفريق بدأ في التراجع بعد تعيينه بعقد دائم في مارس الماضي.

وخسر يونايتد أربع مرات في آخر ست مباريات بالدوري لتتوقف آماله على باقي المنافسين لكن تشيلسي ضمن التأهل إلى المربع الذهبي وبات توتنهام هوتسبير على أعتاب ذلك أيضا، ويستضيف يونايتد منافسه كارديف سيتي بالجولة الأخيرة يوم الأحد.