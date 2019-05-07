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جلسات علاج مائى لثنائى الإسماعيلى قبل مواجهة الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر أن يخضع الثنائى باهر المحمدى ومحمد صادق لجلسات علاج مائى يومياً فى الثامنة مساء قبل مران الدراويش والمقرر له العاشرة مساء يومياً فى شهر رمضان.

وتهدف جلسات العلاج المائى لتجهيز اللاعبان للمباريات المقبلة بعد غيابهما عن مباراة الاتحاد السكندرى الاخيرة .

ومن المقرر أن يتحدد مصير اللاعبان من مباراة الانتاج الحربى خلال الساعات القليلة المقبلة

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وودع الاسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد كلية الشرطة

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

 

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