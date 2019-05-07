شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نهضة البركان.. تعرف على تاريخ الزمالك مع أندية المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نهضة البركان المغربى فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية ، يوم 19 مايو الجارى ، بالنسبة لمباراة الذهاب ، حيث وصل الزمالك على النهائى بعد التغلب على النجم الساحلى ، بينما صعد نهضة البركان.
و قبل المباراة المرتقبة ، نرصد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية
سبق لفريق الزمالك و ألتقى مع عدة أندية مغربية وهى كل من الوداد و حسنة أغادير و اتحاد طنجة و الجيش الملكي و الرجاء و المغرب الفاسي و الفتح الرباطى بالإضافة إلى المكناسى .
وصل عدد المباريات التى ألتقى فيها الزمالك مع أندية مغربية إلى 17 مباراة ، فاز فى 10 و تعادل فى 5 وخسر مباراتان فقط امام الجيش الملكى و الوداد على الترتيب
احرز لاعبى الزمالك 26 هدفا فى شباك الأندية المغربية ، بينما اهتزت شباك الفريق الأبيض 12 هدفا فقط .
يٌعد أكبر انتصار حققه الزمالك على حساب الوداد المغربي برباعية ، بينما أكبر هزيمة تلقاها كانت أمام الواد 5/2 فى دورى أبطال أفريقيا 2015.
كانت اخر مواجهة جمعت الزمالك مع أندية المغرب ، قد أقيمت يوم 14 أبريل الماضى فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية و انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف
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