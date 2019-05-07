شبين يقترب من التعاقد مع ياسر رضوان وتجهيز أرضية الاستاد على الطريقة العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مجلس إدارة جمهورية شبين من التعاقد مع ياسر رضوان لاعب الأهلى السابق وذلك للعودة لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى فى الموسم المقبل بعد النجاحات التى حققها مع الفريق مسبقا.

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وشهدت مفاوضات شبين مع رضوان تقدم ملحوظ خلال الساعات الماضية، بعدما أبدى رضوان موافقته المبدئية للعودة لقيادة الفريق فى الموسم المقبل خاصة فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطه بمجلس إدارة وجماهير شبين منذ أن كان مدير فنى لشبين فى الموسم قبل الماضى.

فى سياق مختلف بدأ مجلس إدارة جمهورية شبين فى خطة تطوير أرضية استاد جمهورية شبين وذلك بتغيير أرضية الاستاد والمدرجات بالشكل الذى يليق باسم نادى جمهورية شبين، بالإضافة لرغبة المجلس فى أن يستضيف الاستاد لمباريات الفريق بداية من الموسم المقبل بديلا لاستاد الجامعة الذى استهلكت ارضيته خلال المرحلة الماضية.