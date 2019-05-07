شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الترسانة: نبحث عن مدرب كبير.. ومصر كلها عايز تدرب الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعيد رئيس نادى الترسانة أنه يدرس بعض السير الذاتية للعديد من المديرين الفنيين للتعاقد مع أحدهم لتدريب الفريق فى الموسم المقبل .

وأضاف رئيس نادى الترسانة أنه معروض عليه العديد من المديرين الفنين أصاحب السير الذاتية الكبيرة إلا أنه يتمهل كثيرًا فى الاختيار خاصة أنه مع الاستقرار ولا يحبذ تغيير الأجهزة الفنية فى وسط الموسم .

وكشف طارق سعيد عن أنه سيأخذ وقته كاملاً حتى ينتقى مدير فنى كبير يكون على طموحات مجلس الإدارة والجماهير ويملك الثبات الإنفعالي الذى سينجح من خلاله الفريق فى تحقيق الصعود من جديد، قائلا: "مصر كلها عايزة تدرب الترسانة".

كان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع فاروق جعفر المدير الفنى السابق للزمالك، قبل أن يرحل الأخير بعدها بثلاثة أيام، ليبدأ المجلس فى التفاوض مع العديد من المديرين الفنيين يأتى على رأسهم نبيل محمود وحسين عبد اللطيف وياسر رضوان وسمير كمونة .