طنطا يبدأ مفاوضات تجديد عقد إسلام طارق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى فى مفاوضات مكثفة مع إسلام طارق حارس مرمى الفريق من أجل تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.
جاء قرار مجلس إدارة طنطا بالرغبة فى تجديد عقد إسلام طارق بسبب رغبة المجلس فى فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق العائد حديثا للدورى الممتاز بالإضافة لرغبة المجلس فى قطع الطريق على الأندية التى ترغب فى التعاقد مع اللاعب، خاصة بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز.
وتتجه النية داخل مجلس إدارة طنطا لترضية اللاعب ماديا بالشكل الذى يليق بما قدمه مع النادى خلال الفترة الماضية بالإضافة لتعويضه عن العروض التى تلقاها من أندية الدورى الممتاز خلال الفترة الماضية.
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