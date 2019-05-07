سوبر كورة.. "الكورة فى ملعبك".. عماد متعب: السوشيال ميديا أساس التعصب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، ضيفًا فى أولى حلقات برنامج "الكورة فى ملعبك" للحديث عن أسرار عديدة عن حياته الشخصية بعيدًا عن الملعب وأسباب اعتزاله وإمكانية تراجعه عن الاعتزال حال طلب مسئولي القلعة الحمراء الاستعانة بخدماته كما تحدث عن رأيه فى مواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الجمهور لمشاهدة الحلقة اضغط هنا..

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