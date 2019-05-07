شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. أحمد ساري مديرًا فنيًا لدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله، وبالتنسيق مع لجنة الكرة المكون من إيهاب عبد الله وصلاح عقدة ورؤوف الحوشي وعصام عمار وأحمد القصاص تعيين أحمد ساري نجم الزمالك والمدير الفني السابق للأولمبي فى منصب المدير الفني للفريق الأول بالموسم الكروي الجديد ضمن منافسات دوري القسم الثاني على أن يتم عقد اجتماع معه لاختيار الجهاز المعاون له.

من جانبه تمنى أحمد ساري أن يكون عند حسن الجماهير البحراوية، وأن يحقق طموحهم فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة.

يذكر أن مجلس إدارة دمنهور قد دخل في الأيام الماضية في مفاوضات مع ياسر رضوان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إلا أن لجنة الكرة بالنادي وبالتنسيق مع مجلس الإدارة فضلت التعاقد رسميًا مع ساري نظرًا لتحقيقه نتائج مميزة مع الأولمبي السكندري بالموسم المنقضي.