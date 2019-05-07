شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز "الوحش" لمباراة النجوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز جمال عمر المدير الفنى لمصر المقاصة عمر الوحش مدافع وسط الفريق لقيادة الوسط فى اللقاء المقبل أمام النجوم فى الجولة الـ32 للدورى فى المباراة التى ستقام باستاد المقاولون العرب.

كان فريق مصر المقاصة قد تعاقد مع عمر الوحش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق.

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ويسعى جمال عمر لتجهيز اللاعب وإشراكه بعد تجميده طيلة الفترة الماضية لرؤيته قبل التعاقد معه بشكل نهائى.

يذكر أن مصر المقاصة تعاقد مع عمر طارق الوحش فى يناير الماضى قادما من الإسماعيلى على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مع وجود بند فى عقده يسمح بالتعاقد معه بشكل نهائى.