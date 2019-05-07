يلا شوت online مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر yalla shoot | تابع لايف الاسطورة اتحاد جدة...

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رابط مباشر الاتحاد والريان مشاهدة اتحاد جدة والريان القطري يلا شوت، ويحتل نادي الوحدة الإماراتي قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، في حين يأتي الاتحاد السعودي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والريان القطري في المرتبة الرابعة والأخيرة بثلاث نقاط فقط، وهي الفرصة الأخيرة للفريق القطري للصعود.

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