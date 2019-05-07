شاهد.. فريق برشلونة يتوجه إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول بدورى الأبطال

كتب إسلام مسعود

توجه فريق برشلونة الإسبانى إلى ملعب "أنفيلد" لخوض مباراة ليفربول فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وكان فريق برشلونة قد تغلب على ليفربول 3-0 فى ذهاب نصف النهائى خلال اللقاء الذى جمع الطرفين الأربعاء الماضى على ملعب "كامب نو".

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وقد يدخل برشلونة مباراة ليفربول بتشكيل مكون من: تير شتيجن فى حراسة المرمى - جوردى ألبا - صامويل أومتيتى - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو - آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - فيليب كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسى.

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