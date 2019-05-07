عامر حسين: الزمالك لم يطلب عدد محدد لحضور نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، إن الزمالك لم يطلب حضور عدد محدد للمباراة النهائية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره مع نهضة بركان المغربي في مصر بإياب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية يوم 26 مايو الجاري، وتقام مباراة الذهاب يوم 19 من الشهر نفسه.

وأضاف حسين في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك احتمالية لموافقة الأمن على حضور عدد يتراوح بين 30 ألف إلى 40 ألف مشجع لمباراة نهائي الكونفدرالية.

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وأوضح، أنه من الطبيعي أن يطالب الكاف بتواجد عدد يصل إلى 60 ألف مشجع مثلا لمواجهة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.

وأشار إلى أن الأمر في يد الجهات الأمنية فريما يكون الحضور يتراوح ما بين 30 ألف إلى 40 ألف مشجع.

وأتم:" حتى الآن لا نعرف العدد المقرر حضوره للمباراة، لكن أتوقع حضور جماهيري كبير من جانب الزمالك، وننتظر الموافقات الأمنية لحضور أكبر عدد".