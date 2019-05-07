الزمالك يرسل مبلغ 25 ألف دولار لاستقدام الحكام الأجانب لمواجهته أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك المبلغ المطلوب من جانب اتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب للمواجهة التي ستجمعه مع وادي دجلة، مساء الخميس المقبل.

ويلتقي الزمالك، مساء الخميس المقبل، بوادي دجلة في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

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وأفاد مراسل الخليج 365، بأن إدارة الزمالك أرسلت مبلغ 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة، من أجل البدء في عملية البحث عن طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

وفي وقت سابق، كان الزمالك طالب اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب خلال كل مبارياته المتبقية في الموسم الجاري من الدوري المصري، مع التعهد بدفع المبلغ المطلوب قبل كل مواجهة.

وأرسل الزمالك لاتحاد الكرة ليحدد طاقم حكام أجنبي مع دفع المبلغ الخاص باستقدامه، وهو الإجراء الذي سيتم اتخاذه من جانب مسؤولي الفريق قبل مواجهة الداخلية المقبلة.