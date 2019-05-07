رئيس الزمالك يعلق على أزمة الأهلي مع بريزنتيشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق رئيس الزمالك، على بيان الأهلي بشأن أزمة النادي مع بريزنتيشن سبورت، والذي قرر خلاله مجلس إدارة القلعة الحمراء من الشركة من دخول مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز، بدءً من لقاء سموحة الماضي.

وفي وقت سابق، قرر الأهلي منع الشركة من دخول مباريات الفريق لتأخرها في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها.

وقال رئيس الزمالك، إنه اطلع على بيان الأهلي ضد الشركة بمنع التعامل، لافتا أن ناديه لديه أموال تستحق الدفع من جانب شركة بريزنتيشن، ولكنه في النهاية يقدر الأشخاص.

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وأضاف، أن الفرق بينه وبين مجلس محمود الخطيب، هو أنه يلتمس العذر للأخرين، ويقدر قيمة الأشخاص.

وتابع:" الزمالك كان متعاقد مع محمد كامل بـ 3 مليون جنيه في السنة، ووصلت إلى 100 مليون".

وأوضح، أن ناديه سينحمل مع كامل وحتى الآن لم تجمعه جلسة بمجلس الإدارة لفسخ التعاقد مع الشركة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" من الوارد أن يحدث تعثر لأي شركة، وسنتحمل الموقف الذي تمر به الشركة ليعرف ما الفرق بيننا وبين الأهلي".