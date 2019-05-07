عامر حسين: الزمالك يخوض 3 مباريات قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، إن الزمالك سيلعب ثلاث مباريات قبل موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف حسين في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى المصرية، أن الفريق الأبيض سيواجه كل من وادي دجلة، والداخلية ثم الانتاج الحربي قبل السفر لمواجهة نهضة بركان المغربي.

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وتابع:" الزمالك سيلعب أمام وادي دجلة يوم الخميس ثم الداخلية وأخيرًا الانتاج الحربي يوم 15 مايو الجاري قبل ملاقاة نهضة بركان يوم 19 من نفس الشهر".

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه من الصعب تأجيل أي مباراة للزمالك قبل مواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية، في ظل أن سيخوض مباراتي النهائي بالكونفدرالية يومي 19 و26 مايو، ولن يلعب أي مباريات بينهما".

وأتم:" ذكرنا في وقت سابق اننا نعاني من ضغط في مباريات لفريق الزمالك في حالة وصوله للنهائي في الكونفدرالية وهذا ما حدث بالفعل".