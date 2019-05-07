محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، موقف إدارة النادي من الاستعانة بحكام أجانب في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، حتى الآن لا نعلم موعد مباراتنا أمام الأهلي بالدوري، وننتظر قرار لجنة المسابقات بشأن تحديد موعد المباراة.
وأضاف، أن إدارة نادي الإسماعيلي لن تفتح ملف الاستعانة بحكام أجانب خلال مواجهة الفريق أمام الأهلي.
مواجهة الدور الأول بين الأهلي والإسماعيلي كانت انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ويبحث الدراويش للفوز في لقاء الدور الثاني لتحسين موقفه في الدوري.
الإسماعيلي الذي خرج مؤخرا من كأس مصر أمام الاتحاد، يعاني من سوء النتائج أيضا في الدوري، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 37 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالإسماعيلي لمصراوي: لا نعرف موعد مباراتنا أمام الأهلي حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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