أزارو يرحل عن الأهلي نهاية الموسم بسبب الدوري الفرنسي

كشفت تقارير مغربية عن رحيل المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأوضحت التقارير أن أزارو يقترب من الرحيل بسبب تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري الفرنسي التي تواصلت مع اللاعب وابدت رغبتها في الحصول على خدماته، الأمر الذي رحب به أزارو.

ويعقد أزارو جلسة مع الأهلي للاتفاق على تفاصيل رحيله والمبلغ المالي المطلوب من أجل الاستغناء عن خدماته.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة النادي الأهلي بالبحث عن بديل أجنبي قوي لتعويض رحيل أزارو باعتباره أحد الأوراق الأساسية.