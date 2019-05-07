شاهد.. مباراة النصر السعودي والوصل الاماراتي في دوري ابطال آسيا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها ، نقدم لكم البث المباشر لمباراة النصر السعودي والوصل الاماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري ابطال آسيا .

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم علي ملعب استاد الملك فهد الدولي وتنقل عبر قناة beIN SPORTS

HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس .

يبحث النصر صاحب مركز الوصيف بالمجموعة عن الوصول للنقطة التاسعة، مستغلا الصحوة الحالية للفريق، خاصة بعد فوزه في آخر جولتين على الزوراء العراقي، بعد بداية غير موفقة لدور المجموعات تلقى

فيها هزيمتين متتاليتين.

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ومن ناحية أخرى فإن نادي الوصل الإماراتي يتذيل ترتيب المجموعة بـ3 نقاط فقط، من فوز وحيد في الجولة الأولى، حققه على النصر، وهو ما يجعل الفريق السعودي ينظر للمباراة بشكل ثأري.

وفي حالة تمكن الوصل من تحقيق الفوز فإنه سيعقد الأمور، وبشكل خاص على مركز الوصافة في المجموعة الذي يشهد صراع ثلاثي بينه وبين الزوراء العراقي والنصر السعودي.

شاهد المباراة ..