شاهد.. مباراة الريان القطري واتحاد جدة في دوري ابطال آسيا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها ، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الريان القطري واتحاد جدة السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري ابطال آسيا . تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم علي ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي . ويسعي فريق الريان لاستغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوز ينعش به اماله في التأهل خاصة وان الفريق يحتل المركز الاخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يسعي الاتحاد لخطف نقاط المباراة الثلاثة وحسم تأهله الي الدور المقبل دون الانتظار لمباراة الجولة الاخيرة بالجموعة . شاهد المباراة ..

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