شاهد.. مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها ، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا .

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورت" HD 1 المشفرة، بتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

تأتي صعوبة اللقاء بالنسبة لفريق ليفربول في أكثر من جانب، فيحتاج الريدز لإحراز ثلاثة أهداف من أجل التعادل، وعدم استقبال أي أهداف وهو ما سيكون أمرا صعبا في ظل تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الكتالوني، والذي أحرز هدفين في لقاء الذهاب.

كما تلقى الفريق الإنجليزي ضربة موجعة يوم السبت الماضي بعد إصابة محمد صلاح بارتجاج خلال مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وسيغيب النجم المصري عن المواجهة بالإضافة لغياب البرازيلي فيرمينو بسبب الإصابة، وهو ما يصعب مهمة ليفربول مع

غياب اثنين من أهم عناصر الفريق في الناحية الهجومية ليعتمد الفريق على السنغالي ساديو ماني، كما يعاني الريدز في وسط الملعب من غياب نابي كيتا الذي أصيب في لقاء الذهاب امام برشلونة

وترددت أنباء عن احتمالية قيام يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي بالإستعانة بالمهاجم الشاب ريان بروستر، والذي لمع اسمه بعد الفوز بجائزة هداف كأس العالم تحت 17 عاما في 2017 بعد تسجيل ثمانية أهداف مع إنجلترا، وغاب بروستر عن أغلب الموسم الحالي بسبب إصابة في الكاحل وعاد الشهر الماضي للمشاركة في مباريات فريق تحت 23 عاما في ليفربول، وسجل هدفا وصنع آخر في مباراتين، وأشار كلوب أن اللاعب استعاد لياقته بشكل يسمح

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له المشاركة مع الفريق الأول.

وبالنسبة لفريق برشلونة فإن أموره أكثر سهولة من ليفربول، فالفريق الكتالوني سيدخل المباراة باحثاً عن إحراز هدف واحد فقط، يمنح البرسا الأفضلية خلال المباراة، وسيجعل المباراة تتعقد على الفريق الإنجليزي.

كما أن برشلونة مكتمل الصفوف باستثناء إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي في أوتار الركبة، وإن كان غيابه لن يكون مؤثرا حيث إنه ليس من العناصر الأساسية بالنسبة للفريق الكتالوني، بالإضافة للفوز بنتيجة كبيرة في لقاء الذهاب، ما يمنحه أفضلية خلال اللقاء بشكل واضح.

وتمكن ايرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، من منح لاعبيه الأساسيين راحة خلال الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بعد أن حسم الفريق الكتالوني البطولة بشكل رسمي، في حين يعاني يورجن كلوب من الإجهاد الذي يعاني منه لاعبوه الأساسيون في ظل المنافسة المحتدمة على الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، حيث يخوض الفريق مباريات البريميرليج كمباريات كؤوس ما يجعله مجبرا على إشراك العناصر الأساسية في كل لقاء دون راحة، وهو ما قد يعطي برشلونة أفضلية بدنية خلال اللقاء بجانب أفضلية لقاء الذهاب.

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