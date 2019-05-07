رئيس نهضة بركان : قادرين علي فك عقدة اندية المغرب امام الزمالك

أعرب عبد المجيد مضران رئيس نادي نهضة بركان المغربي عن ثقته في قدرة فريقه علي حصد لقب الكونفدرالية علي حساب الزمالك في النهائي . وقال مضران في تصريحات لموقع le360 المغربي ان فريقه لا يهتم بلغة الارقام ، وان تفوق الزمالك التاريخي علي الاندية المغربية في المواجهات المباشرة لا يعني يضمن له الفوز باللقب . الارقام ، وان تفوق الزمالك التاريخي علي الاندية المغربية في المواجهات المباشرة لا يعني يضمن له الفوز باللقب . وتابع رئيس النادي المغربي لاعبو نهضة بركان اصبحوا Advertisements يتمتعون بخبرة كبيرة من خلال مشوارهم بالبطولة هذا الموسم، ونحن قادرين علي فك عقدة الاندية المغربية امام الزمالك . ويحل الزمالك ضيفاً علي نهضة بركان يوم 19 مايو المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية قبل ان يلعب مباراة الاياب في برج العرب يوم 29 من الشهر الجاري .

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