كشف المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، بأن ناديه طوال الفترة الماضية وحتي الآن يدعم وبقوة الشركة الراعية ، رغم تأخرهم في سداد المستحقات المالية المتأخرة لناديه ، في الوقت الذى قام محمود الخطيب ، بدعوة مجلس إدارة الأهلي ، لمنع الشركة الراعية من دخول المباريات والتهديد بفسخ العقد .
وأشار رئيس الزمالك ، بأن مجلس إدارة ناديه ساهمفي تدعيم محمد كامل رئيس الشركة الراعية ، في بداية ظهور الشركة من خلال موافقة 14 ناديا علي توقيع عقود رعاية مع الشركة .
وأضاف مرتضي منصور ، أن الزمالك لن يتخلي عن الشركة الراعية في الأزمة المالية الحالية لها ، لأن أخلاقيات القلعة البيضاء تمنعنا عن ذلك ،
ووجه رئيس الزمالك ، رسالة الى هشام حطب ، رئيس اللجنة الأولمبيبة بالابتعاد عن الزمالك ، وتنفيذ الأحكام القضائية ، والتي أكدت بأن الإشراف على الجمعيات العمومية العادية وغير العادية من اختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مرتضي منصور: ندعم الشركة الراعية وهذا هو الفرق بين الزمالك و الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.