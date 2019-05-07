شاهد.. مرتضي منصور: ندعم الشركة الراعية وهذا هو الفرق بين الزمالك و الأهلي

كشف المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، بأن ناديه طوال الفترة الماضية وحتي الآن يدعم وبقوة الشركة الراعية ، رغم تأخرهم في سداد المستحقات المالية المتأخرة لناديه ، في الوقت الذى قام محمود الخطيب ، بدعوة مجلس إدارة الأهلي ، لمنع الشركة الراعية من دخول المباريات والتهديد بفسخ العقد .

وأشار رئيس الزمالك ، بأن مجلس إدارة ناديه ساهم

في تدعيم محمد كامل رئيس الشركة الراعية ، في بداية ظهور الشركة من خلال موافقة 14 ناديا علي توقيع عقود رعاية مع الشركة .

وأضاف مرتضي منصور ، أن الزمالك لن يتخلي عن الشركة الراعية في الأزمة المالية الحالية لها ، لأن أخلاقيات القلعة البيضاء تمنعنا عن ذلك ،

خاصة وأنه تم رفع رعاية النادى من 3 ملايين الى 100 مليون ، وتوفير أتوبيس للنادي ، وامتيازات أخري ، مضيفا بأن الشركة الراعية تمر بأزمة مالية حالية ، وسنقف بجوارها لحين التغلب على تلك الأزمة .

ووجه رئيس الزمالك ، رسالة الى هشام حطب ، رئيس اللجنة الأولمبيبة بالابتعاد عن الزمالك ، وتنفيذ الأحكام القضائية ، والتي أكدت بأن الإشراف على الجمعيات العمومية العادية وغير العادية من اختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة .