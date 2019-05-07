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اجتماع هام للمكتب التنفيذي لـ كاف .. الجمعة

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يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا هاما الجمعة المقبل، للمناقشة في العديد من الأمور التي تخص بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي

في النهائي يوم 14 مايو، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يحدد كاف خلال اجتماع

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الجمعة القرار النهائي بشأن تطبيق تقنية الفيديو في نهائي دوري الأبطال وكذلك الكونفدرالية، خاصة أن الحكم مهدي عبيد أثار جدلا واسعا العام الماضي باحتسابه ركلتي جزاء للأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال رغم رجوعه لتقنية الفيديو.
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