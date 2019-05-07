اجتماع هام للمكتب التنفيذي لـ كاف .. الجمعة

يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا هاما الجمعة المقبل، للمناقشة في العديد من الأمور التي تخص بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربيفي النهائي يوم 14 مايو، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 من الشهر ذاته.
ومن المنتظر أن يحدد كاف خلال اجتماع
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