شاهد.. محمد صلاح: لن ارد علي اتهامي بتراجع مستواي .. وحقوق المرأة القضية الأهم

نشرت شبكة بليتشر ريبورت الامريكية عبر قناتها الرسمية علي موقع يوتيو الجزء الثاني من حوارها مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الانجليزي .

وتحدث صلاح في حواره مع تايلور روكس مذيعة شبكة بليتشر عن الجانب الاخر في حياته بعيداً عن كرة القدم .

وعلق صلاح علي شعبيته الكبيرة في مدينة ليفربول قائلاً : " في بعض الاحيان احب اشعر بحرية اكبر ، ان اسير في الشارع وافعل ما اريد ، قد يظن البعض انني اشكو من الشهرة انا لا اشكو من ذلك " .

واضاف : " تلبية طلبات الناس وجعلهم سعداء، يشعرني ايضا بسعادة كبيرة " .

وعن اتهامه بانه ظاهرة لموسم واحد وان اداءه تراجع في الموسم الجاري قال صلاح : " لن ارد علي اتهامي بانني

لاعب الموسم الواحد، ليفربول ينافس حتي الان علي بطولتين في مراحلهم النهائية وهذا رد كافي علي هذا الاتهام " .

وأكمل : " توقعات الناس دائما ماتكون مرتفعه الموسم الماضي سجلت 40 هدفاً مع ليفربول، لذلك اصبح مطالباً بتسجيل 60 هدفاً الموسم الحالي ثم 90 هدفاً في الموسم المقبل " .

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وعن اصابته القوية في مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي امام ريال مدريد قال صلاح : " لقد كان وقتاً صعباً ،الاصابة كانت سيئة، لقد كنت اريد الفوز بالبطولة لي وللفريق ولمدينة ليفربول، الكل كان يبحث عن كتابة التاريخ، كما ان الاصابة جاءت قبل انطلاق مونديال رسويا بفترة وجيزة

" .

وأكمل نجم ليفربول: " عندما سقطت وشعرت بحدوث شئ ما شعرت بالم نفسي اكبر من الم الاصابة ، قلت لنفسي ان دوري الابطال انتهي بالنبة لي وكذلك المشاركة في كأس العالم " .

" لقد دخلت غرفة خلع الملابس وظللت ابكي لقد كانت لحظة قاسية جدا، مازالت هذه اللحظة تؤثر بي جداً لقد ظللت ابكي كل يوم بعد الاصابة ، لقد شعرت ان شيئاً قتل حلمي في الفوز بدوري الابطال " .

وعن اختياره من مجلة تايم ضمن اكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم قال محمد صلاح : " ليس سهلاً ان تجد مصرياً ضمن هذه القائمة، اعتقد انني حققت احد اهدافي بالتواجد ضمن القائمة ، هذا امر كبير ومهم للغاية ويدفعني للتحسن كل يوم داخل الملعب وخارجه " .

وعن القضية الاجتماعية الاهم بالنسبة له قال صلاح : " حقوق المرأة، بالطبع لا اقول اننا نعامل المرأة بشكل سئ في الشرق الاوسط، لكن يمكننا معاملتها بصورة افضل " .