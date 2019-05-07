عامر حسين: لن نؤجل مباريات الزمالك بالدوري قبل نهائي الكونفدرالية

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه كان هناك اتفاق سابق مع إدارة نادي الزمالك لخوض 3 مباريات بمسابقة الدوري قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل

يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " الزمالك سيواجه وادي دجلة ثم الداخلية ويواجه الإنتاج الحربي يوم 15 مايو قبلمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو في ذهاب نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "من الصعب تأجيل أي مباراة للزمالك من المباريات الثلاث لأنه لن يخوض مباريات بين مواجهتي نهائي الكونفدرالية حيث يقام الذهاب يوم 19 مايو والإياب 26 من الشهر ذاته" .

