‎عامر حسين: من الطبيعي تواجد 60 ألف متفرج في لقاء الزمالك ونهضة بركان

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الأعداد النهائية المقرر حضورها مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية لم يتم حسمها بعد.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " من الطبيعي وجود 60 ألف

متفرج لدعم الزمالك خاصة وأنها مباراة نهائية" .

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي 19 مايو الجاري في ذهاب نهائي الكونفدرالية فيما يقام لقاء الإياب بمصر يوم 26 من الشهر ذاته.‎

