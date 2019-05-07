أنفانتينو يهنئ أبو ريدة بشهر رمضان

أرسل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم برقية تهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصريلكرة القدم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مشيرا إلى حكمة شهر
الصيام ومعناه العميق الذي يشجع على التفكير والتأمل نحو المعنى الروحي للوجود.
وتمنى أنفانتينو في رسالته لأبو ريدة أن يكون هذا الشهر فرصة للسلام والوئام والسعادة.
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