أنفانتينو يهنئ أبو ريدة بشهر رمضان

أرسل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم برقية تهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مشيرا إلى حكمة شهر لكرة القدم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مشيرا إلى حكمة شهرالصيام ومعناه العميق الذي يشجع على التفكير والتأمل نحو المعنى الروحي للوجود. وتمنى أنفانتينو في رسالته لأبو ريدة أن يكون هذا الشهر فرصة للسلام والوئام والسعادة.

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