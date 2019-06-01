شكرا لقرائتكم أيمن يونس: محمد صلاح رفع راسنا كلنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن يونس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق بمحترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بعد فوزه مع الريدز بدورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزى. Advertisements وقال أيمن يونس:"صلاح رفع راسنا وأصبح فخر العالم وليس العرب فقط بعد هذا الإنجاز الكبير.. التتويج غير عادي وفى حالة تألق محمد صلاح فى الكان سينافس بقوة على لقب أفضل لاعب فى العالم". وكان ليفربول قد فاز على توتنهام بهدفين نظيفين فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء اليوم السبت فى مدريد، ليتوج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.

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