اونلاين | مشاهدة برنامج رامز جلال (رامز في الشلال) بث مباشر (رضا عبد العال) يوتيوب قناة ام بي سي مصر MBC masr

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ينتظر عشاق برامج رمضان 2019 عرض الحلقة الثانية من برنامج رامز في الشلال في ثاني ايام رمضان بفكرة جديدة ضمن سلسلة برامج رامز كل عام في شهر رمضان، رامز في الشلال الحلقة الثانية سيتم عرضها بعد الافطار بتوقيت جمهورية مصر، ويبحث اغلب محبي برنامج رامز في الشلال عن ضيف الحلقة الثانية في اليوم الثاني من رمضان.