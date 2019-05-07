اونلاين | كورة لايف NoW LiVeRpOoL مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف ليفربول (GoAl SaLaH) ليفربول اليوم MATCH DAY

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موعد مباراة ليفربول وبرشلونة والقنوات الناقلة

تذاع مباراة ليفربول وبرشلونة علي قناة bein sport 2  التي تنقل بطولة افريقيا حصريا.

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